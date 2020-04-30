Прокуратура Хабаровского края пресекла факты незаконных проверок субъектов предпринимательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Хабаровского края провела проверку исполнения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора).

Установлено, что должностными лицами главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края проведена внеплановая проверка коммерческой организации без издания соответствующего приказа.

В целях устранения нарушений прокуратурой края руководителю управления внесено представление. По результатам его рассмотрения результаты проверочных мероприятий признаны недействительными, с работниками управления проведен семинар по дополнительному изучению требований законодательства и административных регламентов в сфере государственного контроля (надзора).

На основании постановления прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре). Ему назначено наказание в виде штрафа.

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