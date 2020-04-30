Прокуратура Хакасии внесла представление в связи с невыплатой стимулирующих средств медицинским работникам

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Республики Хакасия проведена проверка по публикациям в СМИ о нарушении прав медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, на получение денежных выплат.

В соответствии с положениями закона медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, предусмотрены стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 г. в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор республики внес представление Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия.

Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле региональной прокуратуры.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI