Прокуратура Хакасии внесла представление в связи с невыплатой стимулирующих средств медицинским работникам

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратурой Республики Хакасия проведена проверка по публикациям в СМИ о нарушении прав медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, на получение денежных выплат.
В соответствии с положениями закона медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, предусмотрены стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 г. в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам.
С целью устранения выявленных нарушений прокурор республики внес представление Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия.
Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле региональной прокуратуры.
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