Source: Russia – Council of the Federation

Государственный Совет Республики Коми принял пакет законов, направленных на поддержку населения и бизнеса в условиях пандемии.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в заседании Государственного Совета Республики.

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На заседании рассмотрены ключевые изменения в региональное законодательство в части налоговой политики, ряд вопросов в области земельных и бюджетных отношений.

По словам Дмитрия Шатохина, принятые меры направлены, прежде всего, на сохранение стабильности социально-экономической ситуации в регионе в условиях осложнения из‑за пандемии.

В частности, приняты поправки, снижающие до 1 процента налоговую ставку налога на имущество субъектов малого и среднего бизнеса в отношении недвижимого имущества. Кроме этого одобрен закон, предоставляющий преференции предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения. Так, ставка по УСН снижается в 2 раза на предстоящий трехлетний период до 3 процентов с объектом «доходы» и до 7,5 процента с объектом «доходы за вычетом расходов».

«Региональные налоговые послабления послужат определённым подспорьем для бизнеса наряду с федеральными мерами поддержки. За три года это почти полтора миллиарда рублей, которые могут быть направлены в реальный сектор экономики», — отметил парламентарий.

Кроме того, в Республике Коми с 1 июля 2020 года устанавливается новый режим налогообложения «Налог на профессиональный доход», который позволит «самозанятым» гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4 процента (при получении доходов от физических лиц) или 6 процентов (при получении доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) вместо 13-процентного налога на доходы физических лиц.

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