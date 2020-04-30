Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике в оперативном режиме осуществляет мониторинг ситуации с природными пожарами в регионах, отметила сенатор.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике в оперативном режиме осуществляет мониторинг ситуации с природными пожарами в регионах и принимаемых мерах по их тушению. Об этом рассказала член Комитета СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края, Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края отметив в этой связи работу Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

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«Без координации федерального центра, без федеральной поддержки регионам не справиться со стихией. Прогноз неблагоприятный — высокая горимость лесов в связи аномально высокими, рекордными температурами», — подчеркнула парламентарий.

Без координации федерального центра, без федеральной поддержки регионам не справиться со стихией

Людмила Талабаева указала на ключевую роль Федерального штаба в обеспечении координации деятельности всех сил и средств пожаротушения, особенно в режиме ЧС. «Федеральный штаб всегда на передовой, состоит из профессионалов высочайшего уровня, и в сложных ситуациях принимает на себя управление «лесным спецназом». Сегодня заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов командирован в Забайкальский край для координации работы лесопожарных формирований в самом эпицентре ЧС», — сказала сенатор.

Особо сложная ситуация, считает она, складывается в регионах Дальневосточного федерального округа. С начала года в округе зафиксировано 1465 лесных пожаров на площади 472446,8 га, на данный момент ведутся работы по активному тушению 41 пожара на площади 37 226 га. В регионах Сибирского федерального округа за тот же период зафиксировано 1430 пожаров на площади 91 292,6 га, ведется тушение 34 лесных пожаров площадью 22 833 га. На сегодняшний день все пожары тушат, подчеркнула Людмила Талабева.

«Сегодня особая помощь штаба требуется Забайкальскому краю, где объявлен режим ЧС и уже в течение 2,5 месяцев ведут борьбу со степными и лесными пожарам. По оперативным данным на 30 апреля в крае ведется тушение 18 пожаров на площади 29 380 га. Задействованы все пожарные формирования, в том числе 153 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

Среди причин высокой горимости лесов Людмила Талабаева назвала особые природные условия в Забайкальском крае — бесснежные зимы и бездождевые весны. Также на территории края отмечается такое уникальное явление, как сублимация снега, при котором снег исчезает без какого‑либо таяния при морозе минус 30–50 градусов, поэтому лесная почва не насыщается влагой.

Законодатель указала еще на одну проблему края, которая была названа на совещании Президента Российской Федерации о ситуации с паводками и пожарами в регионах, — большое межпоселковое расстояние и большой размер края (42 процента населенных пунктов не охватываются пожарным прикрытием в нормативные сроки).

«Большое количество степных пожаров, их высокая скорость создают угрозу населенным пунктам и лесам края. В связи с этим для противопожарного прикрытия края требуется предельная концентрация всех сил и средств пожаротушения по единому плану, выделение дополнительного финансирования в размере 3,8 миллиарда рублей и дополнительная закупка 500 единиц техники», — считает парламентарий.

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