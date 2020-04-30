Source: Russia Federal Space

#Роскосмос30.04.2020 16:11

Роскосмос поддержал проект «Страна Героев»

В рамках реализации проекта «Страна Героев» Государственным Музеем спорта прошли съемки эпизода-эксперимента для фильма о советском спортсмене-пловце, заслуженном мастере спорта, заслуженном тренере РСФСР Леониде Мешкове в дворце водного спорта «Фили» (ООО «СКПЦ», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). В главной роли выступил мастер спорта международного класса по плаванию Российской Федерации и Республики Казахстан Александр Тарабрин.

Проект рассказывает об истории героев-спортсменов, совершивших невозможное ради любви к своей стране, современным языком в сочетании с архивными материалами и интерактивными мероприятиями. В настоящий момент ведутся съемки серии патриотически-просветительских видеосюжетов, приуроченных к событиям Великой Отечественной войны и повествующие о героических поступках спортсменов.

За время реализации проекта он был поддержан в различных форматах в таких регионах как г. Самара (уличная выставка в рамках Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0»), Краснодарский край (выездная экспозиция на базе ВДЦ «Орленок») и многими другими. Проект воплощается совместно с телеканалом «МАТЧ ТВ!» и будет доступен для просмотра в эфире телеканала 7 мая 2020 года.

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ООО «СКПЦ» — спортивный культурно-патриотический центр, входящий в структуру Госкорпорации «Роскосмос». Это многофункциональный комплекс спортивных объектов, который включает в себя спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда», дворец водного спорта «Фили», спортивный комплекс «Фили», спортивный комплекс «Конструктор». Спортивный центр предоставляет услуги по занятиям следующими видами спорта для взрослых и детей: большой теннис, настольный теннис, фитнес, аэробика, дзюдо, сабо, каратэ, сквош, плавание, мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, регби, бейсбол, художественная гимнастика, хореография.

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