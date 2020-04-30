Сегодня в «Эфире»: защита прав ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье, восстановление нарушенных трудовых прав граждан в г. Москве, опыт работы надзорных органов Республики Кипр

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень сообщим о результатах работы органов прокуратуры в сфере защиты прав ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье.

В рубрике «Мир и порядок» в рамках цикла передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров» расскажем о деятельности надзорных органов Республики Кипр.

О работе прокуратуры г. Москвы в сфере защиты трудовых прав граждан пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

Программа «Эфир» на четверг 30 апреля 2020 года:

· «Чистая среда». Анализ Байкала.

· «Особые полномочия». Прокурор с Рублевки.

· «Криминальный тренд». Долг платежом красен: о работе прокуратуры г. Москвы по защите прав граждан на оплату труда.

· «Мир и порядок». Цикл передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров». Кипр.

· «0+». «Не выйти из комнаты» или прокурорская проверка игровых квест-комнат.

· «Вы в эфире». О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье.

· «Криминальный тренд». О полномочиях прокуратуры в сфере осуществления надзора за использованием полос отвода железных дорог.

· «Дело жизни». Чтобы знали. Чтобы помнили…

· «Ни дать ни взять». Взаимодействие органов прокуратуры с представителями гражданского общества и экспертного сообщества при проведении антикоррупционной экспертизы.

· «Чистая среда». Ответственному обращению с животными быть.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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