Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное30.04.2020 08:10

Система высокоточного мониторинга

Разработанная в холдинге «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») система высокоточного мониторинга смещения инженерных сооружений позволяет минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и оптимизировать затраты на эксплуатацию объектов инфраструктуры. В приоритетном порядке оснащать системой планируется железнодорожные и нефтегазовые объекты, а также другие сложные и уникальные инженерные сооружения.

В ближайших планах внедрение этой системы на железнодорожных мостах в Амурской области, а также на ряде объектов нефтегазового сектора — газопроводах, перерабатывающих заводах, расположенных в сложных климатических условиях с «плавающим» грунтом, где контроль смещения конструкций особенно актуален.

Заместитель руководителя научно-технического центра системного мониторинга и оперативного управления РКС Михаил Березенцев: «За последние пять лет мы наработали большой опыт в диагностике состояния мостов, плотин, высотных зданий и других технически сложных инженерных сооружений. Сейчас перед нами новый вызов — необходимо расширить сферу применения системы, выйти за рамки мониторинга состояния стационарных объектов. Наша перспективная цель — адаптировать алгоритмы работы системы для применения на движущихся объектах, например, на беспилотных транспортных средствах и современном высокоскоростном железнодорожном транспорте».

Система высокоточного мониторинга смещения инженерных сооружений является собственной разработкой РКС. Ее внедрение ведется с 2015 года. Она уже успешно работает на Бугринском автомобильном и Комсомольском железнодорожном мостах через реку Обь в Новосибирске, на железнодорожном мосту через реку Зея в Амурской области и многих других объектах.

В основе работы этой системы используются сигналы навигационных спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou. На контролируемые объекты устанавливаются измерительные модули, принимающие сигналы спутников и измеряющие расстояние между собой, а также датчики ускорения, позволяющие точно оценить динамику смещений, и другая аппаратура. Информация от них обрабатывается с помощью разработанного в РКС программного обеспечения. Все измерения сохраняются, что позволяет с точностью до миллиметров восстановить часовые, суточные и сезонные смещения элементов конструкций.

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