Source: Russia – Council of the Federation

Предложения направлены на поддержку граждан, платежеспособного спроса, пострадавших отраслей экономики и системнозначимых предприятий, отметил сенатор.

Совет Федерации направил предложения в третий пакет мер по борьбе с распространением коронавируса и поддержке экономики, сообщил заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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Николай Журавлев, который является представителем Совета Федерации в Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, сообщил, что поступают многочисленные предложения сенаторов, существенная часть которых была проанализирована и направлена в первый и второй пакеты правительственных мер. «Многие представленные нами ранее меры уже учтены Правительством. Очередные предложения направлены на поддержку граждан, платежеспособного спроса, пострадавших отраслей экономики и системнозначимых предприятий».

Многие представленные нами ранее меры уже учтены Правительством

В документе отражены предложения по осуществлению опережающих закупок для нужд государства с целью поддержки отечественных производителей, ускорению прохождения денежных средств от крупных компаний-производителей к поставщикам комплектующих для поддержания большего количества предприятий, задействованных в производственной цепочке. Среди предлагаемых мер также стимулирование использования инструмента факторинга, законодательный механизм создания фонда пострадавших от кризиса активов, в рамках которого предоставляется возможность передачи таких активов с условием их обязательного последующего выкупа.

В связи с необходимостью поддержать бюджеты отдельных регионов предложено снять действующие ограничения на привлечение дополнительного финансирования за счет снижения установленных к субъектам Федерации требований, сказал парламентарий.

По его словам, предусмотрена возможность предоставления государственных гарантий региональным предприятиям на межрегиональном уровне. В связи с введением механизма кредитных каникул в документе предлагается исключить налогообложение возникающих у граждан доходов от неуплаты процентов в течение льготного периода, внести необходимые нормативные изменения для расширения возможностей многодетных семей претендовать на государственную компенсацию ипотечных кредитов, а также расширить перечень организаций, которым разрешено снизить зарплатные налоги.

Сенаторы предложили также расширить перечень получателей субсидии на пополнение оборотных средств, включая региональные системнозначимые организации, предусмотреть идентификацию выручки малого и среднего бизнеса по видам ОКВЭД, чтобы обеспечить целевое направление поддержки в конкретные наиболее пострадавшие отрасли.

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