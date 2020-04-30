С. Лукин поддержал акцию #ПомогиУчитьсяДома

Source: Russia – Council of the Federation

В Аннинском районе Воронежской области сенатор вручил ноутбуки пяти многодетным семьям.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области принял участие в акции #ПомогиУчитьсяДома, в рамках которой школьники из нуждающихся семей получают гаджеты для организации обучения в онлайн-формате.

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Сенатор поддержал инициативу председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, НетёсовВладимир ИвановичПредседатель Воронежской областной Думы призвавшего обеспечить компьютерами для дистанционного обучения как можно больше нуждающихся в этом. Сергей Лукин принял решение оказать помощь многодетным малообеспеченным семьям Аннинского муниципального района, для чего на собственные средства приобрел ноутбуки и лично вручил их детям и родителям

«В условиях эпидемии коронавируса дистанционное обучение для российских школ стало вынужденным экспериментом. К сожалению, это единственный возможный на сегодняшний день формат занятий, и вводить его пришлось в срочном порядке. Педагоги прилагают максимум усилий для того, чтобы сохранить при этом высокое качество преподавания, однако не все ученики имеют техническую возможность заниматься удаленно. По данным департамента образования Воронежской области, около трех тысяч школьников региона при переходе на дистанционный формат обучения столкнулись с проблемой отсутствия компьютера и доступа в интернет. Особенно остро этот вопрос стоит в сельской местности. Но дети не должны становиться заложниками такой ситуации», — убежден Сергей Лукин.

В условиях эпидемии коронавируса дистанционное обучение для российских школ стало вынужденным экспериментом

«Мы выбрали тех, кто нуждается в гаджетах для дистанционного обучения в первоочередном порядке», — отметил глава районной администрации Василий Авдеев. Он выразил надежду, что примеру Сергея Лукина последуют и другие граждане, у которых есть возможность купить компьютеры школьникам из малообеспеченных семей.

«Искренне надеюсь, что подаренные ноутбуки помогут ребятам получить прочные знания и достичь новых вершин в дистанционном обучении, — сказал Сергей Лукин.

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