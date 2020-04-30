С. Фабричный провел прием новгородцев в дистанционном режиме

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ответил на вопросы граждан и помог решению проблем предприятий региона.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области провел прием граждан в удаленном режиме. В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса, личные встречи с избирателями были отменены.

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Сенатор рассмотрел обращения, поступившие в его адрес за последнее время, и проконсультировал новгородцев по телефону.

В числе вопросов – судьба недостроенного дома по улице Советской Армии в областном центре. Стройка остановилась после банкротства строительной организации. Вложившие в жилье деньги участники кооперативного строительства добиваются его завершения. Сенатор ознакомился с материалами и направил запрос в Государственную жилищную инспекцию для получения дополнительной информации.

Жители аварийного дома по ул. Мусы Джалиля попросили уточнить сроки их расселения из ветхого жилья.

Специализирующиеся на выращивании саженцев предприниматели обратились за содействием в получении разрешения продавать растения на продовольственных рынках. Бизнесмены оказались в непростой ситуации в связи с карантинами мерами: выращенные к дачному сезону растения погибнут, а они потерпят убытки.

Сергей Фабричный подготовил запрос в Правительство Новгородской области с просьбой рассмотреть возможность организации торговли саженцами с соблюдением мер безопасности.

Об ускорении регистрации сделки по передаче в залог недвижимости для получения кредитных ресурсов ходатайствовали руководители одного из предприятий. Компании срочно необходимо пополнение оборотных средств, чтобы обеспечить непрерывность производства. После консультациис с руководством регионального Росреестра, этот вопрос был решен.

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