В Саратовской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц социального учреждения  

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области проверила информацию о заболевании лиц, проживающих в интернатном учреждении, и его сотрудников.

Установлено, что у четырех постояльцев, проживающих в ГАУ СО «Черкасский психоневрологический интернат», а также одного сотрудника учреждения выявлены признаки респираторного заболевания. Однако вопреки предписанию Главного санитарного врача Российской Федерации руководством интерната своевременно не организовано и не проведено тестирование персонала при появлении у них симптомов респираторного заболевания.

Ненадлежащее исполнение должностными лицами данного учреждения своих должностных обязанностей, выразившееся в несвоевременном принятии мер по выявлению и недопущению распространения инфекции, привело к существенному нарушению прав и законных интересов граждан на охрану здоровья, а именно росту числа заболевших лиц.

В настоящее время в учреждении введен режим карантина, проведено тестирование всего персонала и проживающих в нем лиц.

Материалы проверки направлены прокуратурой в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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