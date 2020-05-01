Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Восточный#Космодромы01.05.2020 13:19

Космический центр «Восточный» участвует в противопожарных мероприятиях

Космический центр «Восточный» (филиал ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») при взаимодействии с МЧС, Амурским лесничеством и ГЗПБ Администрации ЗАТО Циолковский для предотвращения и ликвидации очагов возгорания в результате лесных и степных палов на территории космодрома Восточный развернул три пожарных поста. В режиме готовности 23 единицы техники, в том числе техника «Восточного»: два КАМАЗа, автогрейдер и каналопромывочная машина. В общей сложности задействовано 85 человек.

Сотрудниками филиала ЦЭНКИ проведены профилактические мероприятия. Проверена готовность технических и технологических пожарных систем, проведены испытания пожарных рукавов, проверены пожарные гидранты, а также сформированы группы для реагирования на случай приближения пожара. В окрестностях космодрома выкошена сухая трава, проведены минерализованные полосы, назначены дежурства для визуального мониторинга ситуации. Силами ЦЭНКИ также организовано питание работников МЧС, участвующих в тушении лесных пожаров.

Кроме того, вступило в силу распоряжение директора филиала «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации объектов филиала ЦЭНКИ — Космического центра «Восточный». Начальниками Стартового и Технического комплексов организованы посты наблюдения за прилегающей территорией. Ситуация находится под контролем.

***

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Амурской области открыт пожароопасный сезон, введен особый противопожарный режим, установлено ограничение на посещение лесов гражданами, а также въезда автомобильного транспорта. По данным МЧС Амурской области за минувшие сутки 191 человек и 44 единицы техники были привлечены к тушению 36 палов сухой растительности. Они были ликвидированы, общая площадь горения составила более 340 га. Палы зарегистрированы в Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Октябрьском, Свободненском и Сковородинском районах, в городах Благовещенске, Завитинске, Свободном, Сковородино, Шимановске и поселке Прогресс.

С начала пожароопасного периода в Приамурье потушено 861 загорание сухой растительности на площади более 13200 га, в тушении которых было задействовано 5611 человек и 1447 единиц техники.

MIL OSI