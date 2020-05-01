Минспорт России запускает всероссийский физкультурно-спортивный конкурс #яГоТОв

Source: Russia Ministry of Sport
Министерство спорта Российской Федерации совместно с федеральным оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» продолжают поддерживать участников, которые систематически занимаются физической культурой дома.
С 1 мая 2020 года стартует конкурс #яГоТОв. В течение месяца участники онлайн-марафона будут выкладывать видео с выполнением пяти базовых упражнений комплекса ГТО и получать призы от партнёров акции.
«Врачи в один голос говорят, что движение и физическая активность – главные помощники в борьбе с коронавирусом даже в условиях самоизоляции. Не обязательно быть спортсменом, чтобы тренироваться дома. Комплекс упражнений и желание – это всё, что требуется», – подчёркивает заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.
Видео с упражнениями необходимо опубликовать в социальных сетях с хештегами #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значным уникальным идентификационным номером участника комплекса ГТО (например #20770000013).
Главным призом конкурса станет портативная аудиоколонка Яндекс Станция с умным помощником «Алиса», которая поможет подобрать музыку для занятий спортом, а также напомнить о запланированной тренировке. Еженедельно будут разыгрываться 10 таких колонок. Также ценные призы предоставили популярные сервисы электронных книг ЛитРес и MyBook. Совместно с Минспортом России компании подготовили подборку популярных книг о спорте и самосовершенствовании, которую получат в подарок все участники интернет-марафона.
Дополнительная информация об условиях конкурса
Всего необходимо выполнить пять наиболее подходящих для домашних условий видов упражнений:
– сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу – 15 раз;
– поднимание туловища из положения лёжа на спине – 15 раз;
– наклон вперёд из положения стоя – коснуться пола пальцами рук;
– приседание –30 раз;
– планка – простоять в классической «планке» (на локтях) – 30 секунд.
Условия розыгрыша:
1. Наличие подписки на официальный аккаунт Минспорта России, а также комплекса ГТО (@vfsk_gto, vk.com/vfsk_gto) в социальной сети «Instagram» и/или «Вконтакте».
2. Регистрация на официальном интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (www.GTO.ru).
3. Разместить видео на личной странице участника Акции в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram».
4. В описании к видео должны быть обязательно указаны хештеги (фразы): #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значный уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО без дефисов (например #20770000013).
5. Время выполнения каждого испытания – не более 1 минуты.
6. Видеоролик должен быть непрерывным и содержать в себе выполнение всех пяти видов упражнений (последовательность на усмотрение участника) и иметь общую продолжительность (хронометраж) не более 4 минут.
7. Принять участие в розыгрыше можно только один раз.
Конкурс #яГоТОв проводится в период с 1 мая по 1 июня 2020 года в 4 этапа:
1 этап – с 1 по 10 мая,
2 этап – с 11 по 17 мая,
3 этап – с 18 по 24 мая,
4 этап – с 24 по 31 мая,
Даты проведения розыгрышей в прямом эфире каждого из этапов:
1 этап – 11 мая,
2 этап – 18 мая,
3 этап – 25 мая,
4 этап – 1 июня.
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Пресс-служба Минспорта России