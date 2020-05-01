Минспорт России запускает всероссийский физкультурно-спортивный конкурс #яГоТОв

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации совместно с федеральным оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» продолжают поддерживать участников, которые систематически занимаются физической культурой дома.

С 1 мая 2020 года стартует конкурс #яГоТОв. В течение месяца участники онлайн-марафона будут выкладывать видео с выполнением пяти базовых упражнений комплекса ГТО и получать призы от партнёров акции.

«Врачи в один голос говорят, что движение и физическая активность – главные помощники в борьбе с коронавирусом даже в условиях самоизоляции. Не обязательно быть спортсменом, чтобы тренироваться дома. Комплекс упражнений и желание – это всё, что требуется», – подчёркивает заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Видео с упражнениями необходимо опубликовать в социальных сетях с хештегами #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значным уникальным идентификационным номером участника комплекса ГТО (например #20770000013).

Главным призом конкурса станет портативная аудиоколонка Яндекс Станция с умным помощником «Алиса», которая поможет подобрать музыку для занятий спортом, а также напомнить о запланированной тренировке. Еженедельно будут разыгрываться 10 таких колонок. Также ценные призы предоставили популярные сервисы электронных книг ЛитРес и MyBook. Совместно с Минспортом России компании подготовили подборку популярных книг о спорте и самосовершенствовании, которую получат в подарок все участники интернет-марафона.

Дополнительная информация об условиях конкурса

Всего необходимо выполнить пять наиболее подходящих для домашних условий видов упражнений:

– сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу – 15 раз;

– поднимание туловища из положения лёжа на спине – 15 раз;

– наклон вперёд из положения стоя – коснуться пола пальцами рук;

– приседание –30 раз;

– планка – простоять в классической «планке» (на локтях) – 30 секунд.

Условия розыгрыша:

1. Наличие подписки на официальный аккаунт Минспорта России, а также комплекса ГТО (@vfsk_gto, vk.com/vfsk_gto) в социальной сети «Instagram» и/или «Вконтакте».

2. Регистрация на официальном интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (www.GTO.ru).

3. Разместить видео на личной странице участника Акции в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram».

4. В описании к видео должны быть обязательно указаны хештеги (фразы): #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значный уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО без дефисов (например #20770000013).

5. Время выполнения каждого испытания – не более 1 минуты.

6. Видеоролик должен быть непрерывным и содержать в себе выполнение всех пяти видов упражнений (последовательность на усмотрение участника) и иметь общую продолжительность (хронометраж) не более 4 минут.

7. Принять участие в розыгрыше можно только один раз.

Конкурс #яГоТОв проводится в период с 1 мая по 1 июня 2020 года в 4 этапа:

1 этап – с 1 по 10 мая,

2 этап – с 11 по 17 мая,

3 этап – с 18 по 24 мая,

4 этап – с 24 по 31 мая,

Даты проведения розыгрышей в прямом эфире каждого из этапов:

1 этап – 11 мая,

2 этап – 18 мая,

3 этап – 25 мая,

4 этап – 1 июня.

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Пресс-служба Минспорта России

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