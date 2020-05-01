Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное01.05.2020 14:54

Онлайн-игра «Космический рейс 2050»

Начиная с 2014 года Госкорпорация «Роскосмос» в рамках реализации просветительских проектов и программ содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи оказывает полное содействие в проведении ежегодного научно-популярного квеста «Космический рейс». В 2020 году команда проекта запустила онлайн игру-изоляцию «Космический рейс 2050».

Организаторы сравнивают режим самоизоляции с нахождением космонавтов на борту Международной космической станции. Например, длительное нахождение в ограниченном пространстве, связь с друзьями только дистанционно и при этом необходимо выполнять множество задач. Участники игры «Космический рейс 2050» получат уникальную возможность в период ограничений почувствовать себя настоящими космонавтами, исследующими космическое пространство.

Основные задачи игры — знакомство с космонавтикой, астрономией, авиацией, а также решение задач на логику и память, проведение собственных расчетов и опытов. Соревнование состоит из трех тематических блоков: «Подготовка к полету», «Полет» и «Колонизация», все задания можно выполнять дистанционно. В настоящее время в проекте участвуют более 1 500 участников. В конце мая 2020 года организаторы проекта по итогам игры наградят специальным призами самых активных участников.

Пройдя по ссылке (необходима регистрация в социальной сети «ВКонтакте»), вы сможете принять участие в онлайн игре-изоляции «Космический рейс 2050», раскрыть для себя больше космонавтику и побороться за главные призы от организаторов. Для участия нет возрастных ограничений.

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