Valsts prezidents ar ekonomistiem runā par stratēģisku Latvijas ekonomikas atveseļošanu

30. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits organizēja virtuālu diskusiju ar ekonomistiem un tautsaimniecības nozaru ekspertiem, lai diskutētu par stratēģisku Latvijas ekonomikas atveseļošanu pēc Covid-19 izraisītās krīzes. Diskusijā tika pārrunāti tādi temati kā ekonomiskās krīzes pārvarēšana, sociālā drošība, ekonomikas atveseļošana un izaugsme. “Latvijai vienlaikus jādomā par visiem krīzes aspektiem – gan par veselības aizsardzības sistēmas stiprināšanu un sociālo atbalstu, gan par ekonomikas atveseļošanu un izaugsmi. Galvenais šajā procesā ir mērķtiecīgi un gudri ieguldījumi, kas ir caurspīdīgi, solidāri un atbalsta Latvijas ekonomikas perspektīvas,” uzsver Valsts prezidents Egils Levits. Runājot par ekonomikas krīzes pārvarēšanu, sarunas dalībnieki diskutēja, kam nacionālā un globālā mērogā būtu jāpievērš uzmanība. Savukārt, domājot par sociālo drošību, tika pārrunāti valsts atbalsta pasākumi ārkārtas situācijā, kāda būs to ietekme uz cilvēku dzīvi, Latvijas tautsaimniecības noturību un ilgtspēju, t. sk. uz uzņēmējdarbības stabilitāti. Tāpat diskusijas dalībnieki apspriedās par to, kā ekonomikas sabremzēšanās Eiropas Savienībā un pasaulē vidējā termiņā ietekmēs Latviju, t. sk. pakalpojumu un ražošanas nozares, eksportu un valsts budžetu. Tika diskutēts arī, kādā virzienā jāfokusē valsts investīciju programma Latvijas ekonomikas sildīšanai. Pievēršoties ekonomikas izaugsmei, eksperti pārrunāja, kādas pārmaiņas sagaidāmas pasaules ekonomikā kopumā, kā arī preču un pakalpojumu piegāžu ķēdēs un ārvalstu investīciju dinamikā. Sarunā tika konstatēts, ka atbalsta piešķiršanas kritērijiem uzņēmumiem ir jābūt skaidriem un caurspīdīgiem, kā arī jābūt vērstiem uz tādiem uzņēmumiem, kas varētu būt ilgtspējīgi un spējīgi piemēroties jaunajiem apstākļiem. Virtuālajā diskusijā piedalījās ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, bankas “Luminor” galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš, Pasaules Bankas vecākais ekonomists Kārlis Šmits, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents Normunds Bergs un Eiropas Investīciju bankas Baltijas biroja vecākā amatpersona Andris Vilks.

Source: President of Latvia in Latvian