Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Гвианский космический центр02.05.2020 18:06

Все специалисты ЦЭНКИ вернулись из Гвианы

Сегодня, 2 мая 2020 года, специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), завершившие технологические работы в Гвианском космическом центре, прибыли в Москву. Самолет с последней группой сотрудников предприятия и его филиалов (Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина, Конструкторское бюро «Мотор», Центр обеспечения компонентов ракетного топлива) приземлился в аэропорту Шереметьево.

Напомним, что специалисты ЦЭНКИ выполняли важнейшие задачи по приведению в исходное состояние и нейтрализации оборудования на заправочной станции после приостановки пусковых кампаний Французским национальным центром. Более 200 специалистов предприятий российской ракетно-космической отрасли были в несколько этапов эвакуированы из Французской Гвианы в марте и апреле 2020 года. На сегодняшний день в Россию вернулись все сотрудники ЦЭНКИ, которые выполняли работы за рубежом.

Прибывшим специалистам были организованы встреча и трансфер к месту проживания. В течение двух недель они будут соблюдать необходимые карантинные мероприятия, после чего смогут приступить к работе по своим специальностям. Все они в настоящий момент чувствуют себя хорошо.

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