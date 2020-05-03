«Газпром» передал 200 тысяч защитных костюмов для врачей Санкт-Петербурга

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 мая 2020, 18:10

Сегодня «Газпром» передал Правительству Санкт-Петербурга 200 тысяч костюмов биологической защиты. Они приобретены компанией для врачей, ведущих борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Костюмы изготовлены в Китае, где доказали свою эффективность при контактах с носителями COVID-19, и соответствуют требованиям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга к этому виду спецодежды.

Четыре тысячи коробок с костюмами были доставлены авиарейсом в Москву. После прохождения необходимых таможенных процедур они 3 мая были автоколонной перевезены в Санкт-Петербург для распределения по медицинским учреждениям.

Костюмы биологической защиты предназначены для около 30 больниц и госпиталей Санкт-Петербурга, среди которых Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина, Александровская больница, Детская городская клиническая больница №5 им. Н. Ф. Филатова, Госпиталь для ветеранов войн, Покровская больница и другие медицинские учреждения. Это позволит существенно снизить риск заболевания среди врачей и медицинского персонала.

Кроме того, «Газпром» и его компания «Экспофорум-Интернэшнл» участвуют в формировании в выставочном комплексе «Ленэкспо» временного госпиталя для больных с легкой формой COVID-19. 2 мая стационар начал принимать больных. По обращению Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова для расширения площадей госпиталя в компании принято решение безвозмездно предоставить городу еще три группы павильонов «Ленэкспо» — 8 и 8А; 5 и 5А; 1, 2 и 3. В павильонах 8 и 8А уже ведутся демонтажные работы.

«Я благодарен „Газпрому“ и лично Алексею Миллеру. Это весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. „Газпром“ не только помогает городу деньгами, но и находит, закупает необходимое оборудование и средства защиты для врачей, безвозмездно передает площади „Ленэкспо“ под размещение госпиталя. Для города это большая помощь и поддержка в нужное время и в нужный час», — сказал Александр Беглов.

Справка

25 апреля при активной помощи компании «Газпрома» — «Экспофорум-Интернэшнл» — завершены работы по переоборудованию выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге во временный госпиталь для больных с легкой формой COVID-19. Павильон №7, безвозмездно предоставленный ПАО «Газпром» городу, был переоборудован в рекордно короткие сроки — всего за одну неделю.

На территории почти в 11 тыс. кв. м расположились боксы для 1000 человек, по периметру — блоки из санузлов и душевых, а также две оборудованные зоны лучевой диагностики (КТ), облицованные свинцовыми листами для защиты от радиационного излучения.

Структуры «Газпрома», со своей стороны, также обеспечивают беспрерывную работу инженерных сооружений, уборку и охрану внешнего периметра территории.

30 апреля члены Правления «Газпрома» направили личные средства в размере одного должностного оклада каждого из них на содействие борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Средства пожертвованы Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина».

Управление информации ПАО «Газпром»

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