Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное04.05.2020 18:14

Завершается космический месяц на «Большой перемене»

Подходит к концу космический месяц Всероссийского конкурса «Большая перемена», который реализуется при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». С 4 по 10 мая 2020 года встречи и акции будут проходить под эгидой недели «ПОМНИ!», посвященной празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Завтра, 5 мая, состоится онлайн-лекторий с Героем России, космонавтом Роскосмоса Сергеем Прокопьевым на тему «В жизни каждого есть место подвигу», который в формате диалога расскажет о подвигах времени. Затем он объявит о начале конкурса, в котором необходимо будет рассказать о своем видении подготовки к полету в космос. Еще через два дня, 7 мая, пройдет акция «На память о Земле», где участникам проекта будет предложено описать три вещи, которые бы они взяли с собой в космос.

Космическое направление в рамках конкурса «Большая перемена» продлится до 11 мая 2020 года. Регистрация участников открыта по ссылке. Самые активные участники проекта получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Он стартовал 28 марта 2020 года и продлится до октября 2020 года.

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