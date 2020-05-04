Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ04.05.2020 14:15

ART-XC осмотрел три четверти неба

На протяжении последних пяти месяцев российский телескоп ART-XC астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» ведет наблюдения в жестких рентгеновских лучах, осматривая каждый день новое большое кольцо шириной в один градус на небе. 4 мая 2020 года пройдена очередная знаковая отметка — осмотрены три четверти всего неба.

Ученые Института космических исследований Российской академии наук в ежедневном режиме обрабатывают данные, поступающие с орбиты на антенны дальней космической связи (в России, Испании и Аргентине), исследуют ранее известные и открывают новые рентгеновские источники в разных участках неба. Напоминающая своей формой синий цветок карта трех четвертей неба в галактических координатах получена с помощью российского телескопа ART-XC в диапазоне энергий 4-12 кэВ.

В результате специальной обработки из рентгеновских изображений был убран фоновый сигнал, связанный с заряженными частицами на орбите космического аппарата в районе точки L2, а также с излучением слабых внегалактических и галактических источников, размеры которых слишком малы, чтобы «увидеть» их как отдельные объекты (так называемые космический рентгеновский фон и излучение «хребта» Галактики). Это позволило выделить отдельные рентгеновские источники галактического и внегалактического происхождения. Всего их на представленной карте несколько сотен.

Можно отметить повышенную концентрацию источников в центральной области и плоскости Млечного Пути, а также в районе полюсов эклиптики. Последнее связано с тем, что именно в этих полюсах (два «узла» на представленной карте) пересекаются большие круги, прочерчиваемые на небе телескопом ART-XC, что позволяет заглянуть в более далекую Вселенную в этих участках неба. Кроме того, рядом с южным полюсом эклиптики находится знаменитый спутник нашей Галактики — Большое Магелланово Облако, в котором российский телескоп также различает рентгеновские источники — аккрецирующие нейтронные звезды и черные дыры. Ожидается, что уже в июне 2020 года все недостающие фрагменты рентгеновской «мозаики» неба, собираемой ART-XC, будут на своих местах.

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Космический аппарат «Спектр-РГ», разработанный в НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Обсерватория должна проработать в космосе не менее 6,5 лет.

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