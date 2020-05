Valsts prezidenta Egila Levita uzruna sabiedrībai Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā

[embedded content] Mīļie tautieši! Tautas vēsturiskajā likteņgaitā ir brīži, kuros summējas pašas būtiskākās, eksistenciālākās izvēles. Tad lemtais un paveiktais uz ilgiem laikiem nosaka, kā turpmāk nācijai būt. Brīži, kuros izšķiras tautas, valodas un kultūras pastāvēšana. Tāds bija brīdis pirms 102 gadiem, kad 38 Tautas padomes locekļi kara izpostītajā Latvijā un vācu okupētajā Rīgā proklamēja mūsu neatkarīgo valsti. Viņiem nebija nedz laika, nedz iespēju rīkot referendumus vai plašas tautas aptaujas. Toties viņus vadīja stingra pārliecība, ka latvieši grib savu valsti, ka mums, tāpat kā citām tautām, uz to ir neatņemamas tiesības. Pārliecība, ka tikai sava valsts var nodrošināt latviešu tautas turpmāku pastāvēšanu. Un tāds brīdis bija arī pirms 30 gadiem, kad 4. maijā 138 deputāti Augstākajā Padomē balsoja par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Par 1918. gadā dibinātās Latvijas valsts turpinātību, par mūsu tiesībām pašiem brīvi lemt par sevi un būt drošiem par latviešu tautas, valodas un kultūras turpinātību. 50 okupācijas gadi nebija iznīdējuši mūsu valstsgribu. Izšķirīgajā 4. maija balsojumā mūsu deputāti apstiprināja skaidri paustu tautas gribu. Tāpēc šodien, kad atzīmējam 30 gadu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, pirmkārt, vēlos pateikties tiem simtiem tūkstošu cilvēku, kuri pašaizliedzīgi un drosmīgi, noliekot malā ierasto dzīvi, pirms 30 gadiem izcīnīja Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Tolaik Daugavmalas grandiozajās demonstrācijās un Baltijas ceļā pēc Latvijas Tautas frontes aicinājuma vienkopus pulcējās divi simti, trīs simti, pieci simti tūkstoši cilvēku no visiem Latvijas novadiem, lai apliecinātu savu gribu dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijas valstī. Paldies jums visiem! Paldies Latvijas Tautas frontes 250 000 dalībnieku, tās vadītājiem un vietējām nodaļām! Paldies Latvijas Nacionālās neatkarības kustībai un visām nacionālajām organizācijām! Paldies visiem, kuri piedalījās lielajās demonstrācijās un Baltijas ceļā! Paldies visiem, kuri padarīja 4. maiju iespējamu! Pirms 30 gadiem Latvijas tauta, vienoti ar igauņiem un lietuviešiem, izmainīja Eiropu un ietekmēja pasaules vēstures gaitu. Baltijas ceļš bija priekšvēstnesis Berlīnes mūra krišanai un vienotās Eiropas atdzimšanai. Baltiešu izraušanās no padomju impērijas iedragāja tās pamatus un iedvesmoja citas tautas. Ir vērts ar lepnumu to apzināties! Nu jau 30 gadu mēs ejam grumbuļaino brīvības ceļu. Mūsu tautas vēstures gaita dod pārliecību, ka, saliedējot spēkus, mēs pārvaram lielus šķēršļus un atrodam pareizos ceļus krīzēs. Es aicinu ikvienu pilsoni pielikt roku Latvijas atlabšanas un attīstības labā. Tas mūs tuvinās ideālajai Latvijai, par kādu sapņojām pirms 30 gadiem. Sveicu mūs visus svētkos un aicinu atcerēties, cik daudz spēka un pacietības ir mūsu tautā, tālredzības un laba spīta, cik prasmīgi mēs mākam vienoties lieliem darbiem izšķirīgos brīžos! Saules mūžu Latvijai!

Source: President of Latvia in Latvian