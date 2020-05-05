Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной Е.Микрина

Source: Russia Federal Space

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил соболезнования родным и близким генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина в связи с его смертью. Телеграмма опубликована на сайте Кремля:

С глубоким прискорбием узнал о кончине Евгения Анатольевича Микрина.

Тяжёлая болезнь оборвала жизнь выдающегося учёного, конструктора, крупного организатора.

Академик Микрин внёс неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег.

Добрая память об этом талантливом, преданном своему призванию, интересам Родины человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Владимир Путин

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