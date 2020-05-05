Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКК Энергия05.05.2020 10:30

Скончался генеральный конструктор Евгений Микрин

На 65-м году жизни скончался Евгений Анатольевич Микрин, генеральный конструктор — первый заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия», Академик РАН, профессор, Доктор технических наук, советский и российский ученый в области механики и процессов управления.

Кончина Евгения Анатольевича — большая утрата для ракетно-космической отрасли России и отечественной науки.

Евгений Микрин — выдающийся учёный, конструктор и организатор, внесший значительный вклад в разработку систем управления транспортных пилотируемых, грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов, автоматических космических аппаратов различного целевого назначения. С 1981 года он работал в «Энергии».

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин: «С болью в сердце я воспринял новость о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича. Это невосполнимая потеря для нас всех — его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти».

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