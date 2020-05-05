Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКК Энергия05.05.2020 11:34

Юрий Борисов выразил соболезнования в связи с кончиной Евгения Микрина

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов выразил соболезнования в связи с кончиной Евгения Микрина:

«Я знал Евгения Анатольевича Микрина много лет — с начала 90-х годов, когда для нашей ракетно-космической промышленности и науки наступили очень непростые времена. Это был человек, сочетавший в себе талант выдающегося научного деятеля, инженера, организатора, внесшего неоценимый вклад в разработку отечественных систем управления транспортных пилотируемых, грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов. А его замечательные человеческие качества — порядочность, ответственность и принципиальность, — делают эту утрату особенно тяжелой для тех, кто знал его лично.

Светлая память!»

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