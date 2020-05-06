А. Кутепов и С. Мамедов внесли законопроект о возможности проводить собрания членов садоводческих товариществ заочно

Source: Russia – Council of the Federation

Изменения в законодательство обусловлены необходимостью соблюдения режима самоизоляции.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области внесли законопроект «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Как пояснил Андрей Кутепов, в ситуации с мероприятиями по обеспечению самоизоляции в условиях распространяющейся инфекции коронавируса необходимо допустить проведение общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования по ряду вопросов в период с 01 мая по 31 декабря 2020 года.

По словам сенатора, в настоящее время заочная форма проведения голосования по ряду вопросов не допускается. Целесообразность предлагаемых изменений определяется, в первую очередь, тем, что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска. В связи с этим, даже в случае прохождения пика распространения коронавирусной инфекции, но при отсутствии клинически подтвержденных протоколов лечения сохраняется опасность заражения и распространения заболевания среди соответствующей группы граждан.

При этом, возможность принятия решений, по меньшей мере, по таким вопросам, как избрание органов управления, утверждение сметы, размера и порядка уплаты взносов, финансово-экономического обоснования взносов и платы является критически важной для функционирования товарищества, подчеркнул Андрей Кутепов.

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