А. Пронюшкин: Владимирская область наращивает производство средств индивидуальной защиты

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, регион готов дополнительно увеличить число производимых медицинских масок, респираторов и защитных костюмов.

Предприятия Владимирской области в сжатые сроки наладили производство медицинских масок, респираторов и защитных костюмов. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин. ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области

Смотрите также

По словам сенатора, регион последовательно наращивает производство средств индивидуальной защиты, необходимых медикам и населению. «Департамент здравоохранения Владимирской области отчитался о производстве 6 тысяч защитных костюмов и более 1 миллиона медицинских масок в сутки».

Сенатор отметил, что одна из компаний региона в апреле этого года получила регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) на производство изолирующих одноразовых костюмов. «Теперь продукция производителя может использоваться для медицинских нужд на территории всей страны».

«При необходимости владимирские производители готовы дополнительно нарастить объёмы производства», — подчёркнул Александр Пронюшкин.

MIL OSI