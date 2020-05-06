Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ВДНХ06.05.2020 19:38

ВДНХ проведет эфир с космонавтом

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» ВДНХ запускает серию прямых эфиров в рамках проекта «Спроси космонавта». Они будут проходить раз в месяц на официальной странице Выставки в социальной сети Instagram. Покорители космоса будут отвечать на вопросы подписчиков.

В течение месяца подписчики социальных сетей проекта «Спроси космонавта» задавали вопросы по самым различным тематикам, посвященных этапам отбора в отряд космонавтов, подготовке к космическому полету, жизни на околоземной орбите, традициях в космонавтике, исследованию дальнего космоса. Первыми героями рубрики стали летчики-космонавты Александр Лазуткин, Сергей Прокопьев, Андрей Борисенко и Антон Шкаплеров.

Космонавтам в комментариях было оставлено большое количество вопросов, но формат рубрики не позволял дать ответы абсолютно всем, поэтому организаторами было принято решение проводить раз в месяц прямые эфиры в рамках проекта «Спроси космонавта». Первая трансляция состоится завтра, 7 мая 2020 года, в 13:00 мск, её гостем станет президент Герой России, космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин. В ходе первого эфира центра «Космонавтика и авиация» ответит на вопросы, которые в течение месяца поступали в социальных сетях под публикациями рубрики «Спроси космонавта», а также на те, что будут задавать пользователи во время трансляции.

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Федор Юрчихин — 98-й космонавт России и 423-й космонавт мира. За период с 2002 по 2017 год он совершил пять космических полетов, общая продолжительность полетов составила 671 сутки 20 часов и 39 минут. На счету летчика-космонавта девять выходов в открытый космос суммарной длительностью 59 часов 27 минут.

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