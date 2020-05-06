В Новгородской области прокуратура добивается взыскания в пользу государства похищенных бюджетных средств на сумму 7,2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора закрытого акционерного общества «Савино». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2018 года руководитель общества обратился в региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия с заявлениями о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по подготовке полей для последующего их использования в сельскохозяйственных целях, а также фиктивные справки о стоимости якобы выполненных работ.

На основании представленных документов генеральный директор организации незаконно получил из бюджета Новгородской области более 7,2 млн рублей.

Уголовное дело расследовано региональным УФСБ России.

Одновременно с утверждением обвинительного заключения по уголовному делу прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

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