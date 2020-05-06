Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в режиме видеосвязи ответила на вопросы жителей нескольких регионов.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области провела приём граждан по личным вопросам в режиме видеосвязи.

Смотрите также

Сенатор отметила, что дистанционный формат не мешает качественно проводить приём и отвечать на вопросы граждан.

«На приём обычно приходят жители региона, в свою очередь удаленный формат позволяет пообщаться и с людьми из других уголков страны. Например, сегодня ко мне обратились жители не только Мурманска, но и Санкт-Петербурга, Калининграда», — рассказала парламентарий.

Основной темой приема стали вопросы детского здравоохранения, конкретные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются семьи в повседневной жизни. Многие проблемы, о которых говорили граждане, касаются оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

«Все обратившиеся подняли схожие вопросы, касающиеся качества медицинской помощи, ее доступности», — пояснила Татьяна Кусайко. По ее словам, для проработки озвученных проблем, необходимо детальное рассмотрение каждой ситуации.

«Несмотря на то, что сейчас, в условиях пандемии, много сил брошено на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, экстренная помощь продолжает оказываться. Проблемы со здоровьем, требующие неотложных мер, обязательно должны решаться», — подчеркнула Татьяна Кусайко.



MIL OSI