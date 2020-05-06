Н. Журавлев провел совещание по совершенствованию регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие представители Центрального банка и профессионального сообщества.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел совещание по совершенствованию регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов. В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие представители Центрального банка и профессионального сообщества.

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Сенатор напомнил, что ряд законодательных изменений, направленных на защиту прав граждан-застрахованных лиц уже приняты, они касались в том числе совершенствования требований к НПФ, предотвращения финансовых потерь граждан при замене фондов.

«В сфере негосударственного пенсионного страхования остается немало направлений для дальнейшей работы. Мы рассмотрели вопрос дальнейшего стимулирования привлечения граждан к накоплению пенсионных средств, повышения доходности от их инвестирования, целесообразность изменения подходов к резерву по обязательному пенсионному страхованию», — отметил сенатор.

На совещании также были затронуты темы расширения доступных для инвестирования пенсионных средств финансовых инструментов, возможности заключения договоров застрахованных лиц с управляющими компаниями, правоприменительная практика последних законодательных изменений в части вознаграждений НПФ, их влияние на рынок.

Открытым, по мнению участников, остается вопрос введения гарантированного пенсионного плана, при котором граждане будут самостоятельно копить средства на старость. Введение такого механизма потребует серьезных гарантий сохранности пенсионных накоплений со стороны государства, а также существенных налоговых послаблений для повышения его привлекательности, считает Николай Журавлев.

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