Н. Федоров принял участие в обсуждении новых законопроектов, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ рассказал о заседании Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель СФ в Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики принял участие в заседании Комиссии в режиме видео-конференцсвязи.

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Участники заседания с учетом предложенных замечаний одобрили концепцию законопроекта, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Предлагается наделить Правительство РФ полномочиями по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий

В частности, предлагается наделить Правительство РФ полномочиями по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Николай Федоров принял участие в заседании Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности

Кроме того, документом предусматривается комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости ряда наиболее уязвимых секторов экономики, включая всестороннюю поддержку туристической отрасли, расширение перечня сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом», смягчение для добросовестных арендаторов государственного и муниципального имущества условий пролонгации или досрочного расторжения договоров аренды (без взимания неустойки, или иных штрафных санкций). Также предлагается расширить полномочия Правительства РФ в части возможности оказания финансовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства.

Участники заседания одобрили поправки Правительства к законопроекту о внесении изменений в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, дано положительное заключение Правительства на законопроект о приостановлении действия отдельных статей Бюджетного кодекса РФ, что позволит обеспечить массовое и оперативное оказание государственной поддержки российским предприятиям, столкнувшимся с финансовыми трудностями.

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