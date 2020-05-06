Павел Сорокин: «Ситуация на мировом нефтяном рынке является индикатором состояния здоровья мировой экономики»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 мая. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в интервью телеканалу «Росконгресс-ТВ» рассказал о том, почему Россия уверена в эффективности нового соглашения крупнейших нефтедобывающих стран о сокращении добычи, как скоро можно ожидать падения товарных запасов нефти, а также о прорабатываемых мерах поддержки нефтепереработки в России.

Как отметил Павел Сорокин, ситуация на нефтяном рынке является индикатором состояния здоровья мировой экономики.

«В этом году мы оказались в беспрецедентной ситуации – на пике в апреле спрос падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это около 30% сокращения спроса на нефть и нефтепродукты. Таких ситуаций не было никогда, что соответственно отразилось на состоянии мировой экономики», – отметил он. ​

При этом уже сегодня на рынке постепенно прослеживаются первые признаки восстановления спроса на сырье, продолжил заместитель Министра.

«Ряд стран объявили о планах снятия постепенного карантинных ограничений, и мы видим по динамике на НПЗ в Европе, на АЗС легкое улучшение показателей. Думаю, возвращение к докризисным уровням потребления не будет быстрым, и в итоге, скорее всего, стабилизируется пока на уровне чуть больше 95 млн барр в сутки. Это позволит рынку находиться в сбалансированном состоянии», – подчеркнул замглавы Минэнерго России.

Россия уверена в сохранении высокой дисциплины стран-участниц нового соглашения стран ОПЕК+, так как работает важный фактор влияния – понимание наступления, в отсутствие действий, неминуемого коллапса рынка, в котором не заинтересован никто, отметил Павел Сорокин. Если же все страны будут сокращать добычу согласованно, то значительное снижение товарных запасов может начаться в III квартале 2020 года.

«В более резком снижении предложения никто не заинтересован – это приведет к скачкообразному росту цен в будущем с невозможностью быстро восстановить добычу. А это достаточно опасная перспектива с точки зрения цены – на данный момент рост цен выше $80 приведет к уничтожению спроса, а также негативно повлияет на восстановление мировой экономики после пандемии. Сейчас нужна равновесная цена, и в ней заинтересованы все производители. Поэтому мы рассчитываем, что все приложат максимум усилий для выполнения договоренности», – сказал он.

Важную роль в сделке призваны сыграть не только страны ОПЕК+, но и ряд производителей за границами соглашения, к примеру США и Канада. В США падение добычи, по словам Павла Сорокина, может составить 2-3 млн барр в сутки, в среднем – около 1,3 млн барр в сутки во II квартале 2020 года.

«При этом в Канаде сокращение может превысить 800 тыс барр в сутки. Таким образом, только вместе эти две страны смогут дать сокращения на 2-4 млн барр в сутки», – подчеркнул замглавы Минэнерго России.

Россия, в свою очередь, равномерно распределяет между компаниями страны свою долю от общего сокращения в рамках ОПЕК+. Сокращение при этом не означает полной потери этих мощностей в будущем – при необходимости, объемы могут быть возвращены в работу уже в течение 1,5 месяцев, отметил Павел Сорокин.

Вместе с тем, Минэнерго России внимательно следит за ситуацией и на внутреннем топливном рынке. Для поддержания его доходности министерством разрабатываются две меры – поддержка производства нефтехимической продукции и надбавка к обратному акцизу, добавил замглавы ведомства.

«Сейчас в правительстве находится законопроект по стимулированию переработки, нефтехимии в России за счет введения обратных акцизов на СУГи и этан – это позволяет сделать рентабельными достаточно большое количество проектов на Балтике, в Сибири и Дальнем Востоке, которые в общей сложности могут дать больше 2,5 трлн рублей инвестиций. Вторая мера связана со стимулированием переработки за счет введения коэффициента 1,3 к обратному акцизу для тех НПЗ, которые заключат инвестиционные соглашения с государством о проведении модернизации и о постройки установок по повышению выпуска светлых нефтепродуктов. Это позволит им повысит собственную маржинальность», – сообщил Павел Сорокин.

Работа по повышению рентабельности ведется и в добычном секторе, добавил он.

«Ведется большая работа по определению рентабельности запасов и формированию мер, которые необходимы для введения стимулов для разработок запасов. Наконец, в активной стадии находится эксперимент НДД, сейчас прошел его первый этап и идет дискуссия относительно его результатов и будущей формы», ​ -сказал замглавы ведомства.

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