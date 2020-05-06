Подведены итоги конкурсов, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 мая. – Минэнерго России в рамкахпразднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне провело ряд тематическихконкурсов, среди которых конкурс детского рисунка,художественной самодеятельности коллективов исоциальных роликов.

Конкурсы получили широкий отклик у компаний топливно-энергетического комплекса. В преддверии Дня Победы открытым голосованием на сайте «Энергия Победы» подведены итоги голосования.

В конкурсе детского рисунка приняли участие 1142 человека в четырех возрастных категориях. В первой возрастной группе (5-6 лет) открытым голосованием определены победители: ТелицынаВероника (6 лет), Галай Злата (5 лет), Березина Елизавета (5 лет). Во второй возрастной группе (7-9 лет) победителями стали Ерёмин Арсений (8 лет), Яровой Иван (8 лет), Елизарова Элина (7 лет). В третьей возрастной группе (10-12 лет) победителями стали Кобаков Михаил (10 лет), Тогушакова Дарья (10 лет), Андреева Анна (11 лет). В четвертой возрастной группе (13-15 лет) победителями определены Караянова Сабина (13 лет), Пономарева Дарья (15 лет) и Макарова Дарья (14 лет). Конкурсные работы будут представлены на праздничных мероприятиях.

В номинациях вокал, танец и оригинальный жанр конкурса художественной самодеятельности приняло участие 120 коллективов от отраслевых организаций и одиночных исполнителей номеров. Открытое голосование для данного вида конкурса является промежуточным этапом. По итогам оценки номеров режиссерско-постановочной группой будут определены участники праздничного концерта.

В конкурсе социальных роликов приняли участие 87 организаций. По результатам открытого голосования первое место занял ролик ООО “Газпром энергохолдинг” – “75 лет Победе. Подвигу энергетиков посвящается.”; второе место занял ролик ООО “Газпром добыча Уренгой” – “Память поколений”; третье место занял ролик ООО “Газпром добыча Астрахань” – “Ветеран Антонов”.

Победители конкурсов будут награждены дипломами и памятными призами.

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