Продлены сроки утверждения схем и программ развития электроэнергетики и рассмотрения проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 мая. – Опубликовано Постановление Правительства России от 30.04.2020 № 628 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с введением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

Постановление предусматривает, в том числе, что в 2020 году:

утверждение схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-летний период осуществляется в срок до 1 августа 2020 года;

схема и программа развития Единой энергетической системы России на 7-летний период утверждаются Минэнерго России до 1 июля 2020 года;

предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – правила) сроки, установленные календарными датами и не наступившие до 30.04.2020, продлеваются на количество нерабочих дней, установленных указами Президента Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации;

предусмотренные правилами сроки выполнения действий, не истекшие по состоянию на 30.04.2020, в случае если они попали в период нерабочих дней, установленных указами Президента Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, продлеваются на количество таких нерабочих дней, попавших в период течения сроков;

указанные выше изменения в правила не относятся к инвестиционным программ (корректировкам инвестиционных программ) гарантирующих поставщиков, если гарантирующие поставщики не осуществляют деятельность по производству электрической энергии и (или) оказанию услуг по передаче электрической энергии.

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