Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено проверить информацию о неоказании органами власти ряда регионов помощи предпринимателям

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено провести проверки по информации о ненадлежащей работе органов власти ряда субъектов Российской Федерации по предоставлению бизнесу мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, прокурорам Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Ярославской областей поручено провести тщательный анализ ситуаций, при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов.

Ход и результаты прокурорских проверок в Генеральной прокуратуре Российской Федерации поставлены на контроль.

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