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#Протон-ПМ#НПО Энергомаш#Главное#9 мая#День Победы06.05.2020 15:39

Протоновцы чтят подвиг ветеранов

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». При соблюдении мер по нераспространению коронавируса CODIV-19 будет организована раздача лент сотрудникам предприятия. Всего работники получат более 2 000 георгиевских ленточек.

Андрей Шишкин, заместитель исполнительного директора по персоналу «Протон-ПМ»: «9 Мая — особый праздник для нашего народа, а георгиевская ленточка — символ нашего почтения тем, кто работал в тылу и ковал победу на поле боя. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация не должна помешать нам выразить своё уважение ветеранам. Поэтому участие в акции — ещё одна возможность показать, что протоновцы знают, помнят и гордятся ратными и трудовыми подвигами прошлых поколений».

Общественная некоммерческая и неполитическая акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей России 4 мая 2020 года. Она проходит в рамках Года памяти и славы, объявленного Указом Президента Российской Федерации. Повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией, которая объединяет миллионы людей не только в России, но и за рубежом. В этому году акция проходит уже в 15-й раз.

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