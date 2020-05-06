Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#9 мая#День Победы06.05.2020 10:16

Роскосмос поддержал акцию «Сад памяти»

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы проводят Международную акцию «Сад памяти» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии, Федерального агентства лесного хозяйства и участии Госкорпорации «Роскосмос».

Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в регионах России и странах СНГ. Организовано порядка 10 000 точек высадки деревьев как в лесничествах, так и в каждом городе-герое, в большинстве городов воинской славы и трудовой доблести, крупных региональных центрах и муниципальных образованиях. Экипаж российского сегмента Международной космической станции, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер подготовили видеообращение в поддержку участников акции «Сад памяти», в котором поблагодарили тех, кто уже принял или собирается принять участие в акции.

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«27 миллионов деревьев, посаженных в память о каждом из 27 миллионов героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, очень скоро украсят нашу планету. И когда посаженные деревья подрастут, мы сможем увидеть их не только на карте акции „Сад памяти“, но и из космоса», — отметил Анатолий Иванишин.

В свою очередь Иван Вагнер порадовался за тех, у кого есть возможность увековечить память героев уже сегодня.

«А мы сможем присоединиться к вам только, когда вернемся домой», — заявил Вагнер. Российские члены экипажа также пожелали всем участникам крепкого здоровья, мирного неба над головой и новых достижений.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире организаторы предложили участникам поддержать акцию без участия в массовых высадках. На данный момент основные посадки проходят на территории лесничеств. Кроме того, у каждого есть возможность посадить дерево у себя на участке (в частном секторе, деревне или на даче), а также посвятить его своему герою и нанести дерево, как точку «Сад памяти» на интерактивную карту акции. Все события, связанные с акцией, транслируются на сайте садпамяти2020.рф, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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