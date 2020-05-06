Р. Галушина приняла участие в работе оперативного штаба по профилактике COVID-19 в Нарьян-Маре

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание под руководством ВРИО губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного состоялось в режиме удаленного доступа.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе приняла участие в заседании оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции. Мероприятие в Нарьян-Маре в режиме удалённого доступа провёл временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Бездудный. БездудныйЮрий ВасильевичВременно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа

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По итогам заседания оперативным штабом принято решение, согласно которому пассажиры, прилетающие в Ненецкий автономный округ из других регионов, должны соблюдать режим двухнедельной самоизоляции. Это правило начинает действовать на территории региона с 5 мая.

«Самоизоляция для жителей округа будет проходить в домашних условиях, при этом соблюдать режим должны будут и совместно проживающие родственники. Жители других регионов будут изолированы в специальном обсерваторе на базе окружного противотуберкулезного диспансера в Нарьян-Маре», — пояснила Римма Галушина.

Самоизоляция для жителей округа будет проходить в домашних условиях, при этом соблюдать режим должны будут и совместно проживающие родственники

Она отметила, что подобный режим будет распространяться не на все категории граждан. Так, исключение составят прибывшие в служебную командировку (при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие COVID-19). Исследование должно быть проведено не более чем за сутки до поездки. Также ограничительная мера не будет распространяться на руководителей и работников непрерывно действующих организаций, определённых Указом Президента России.

В ходе заседания Юрий Бездудный поручил руководству профильных ведомств проинформировать нефтяные компании, работающие на территории региона, о вводимых ограничительным мерах для того, чтобы медики, которые летят на месторождения, имели на руках необходимые справки и не попали в режим двухнедельной изоляции.

Римма Галушина рассказала, что по данным главного государственного санитарного врача по НАО Натальи Кирхар, сейчас в регионе лечение проходят 46 пациентов с диагнозом COVID-19. Один человек находится в специализированном реанимационном отделении Ненецкой окружной больницы, 6 — в специализированном инфекционном отделении, ещё один получает лечение амбулаторно на дому. 36 пациентов с коронавирусом находятся в перепрофилированном под лечебный корпус общежитии на Варандейском месторождении. Два случая заболевания были выявлены на месторождении им. А. Титова. Пациенты проходят лечение на месте.

«Сейчас на семи нефтяных месторождениях Ненецкого округа действует карантин. В связи с этим профильным ведомствам поручено проработать вопрос с недропользователями о наличии лечебной базы, обсерватора, медицинских кадров, необходимых медикаментов и средств индивидуальной защиты для лечения пациентов», — рассказала законодатель.

Перед заседанием оперативного штаба Римма Галушина и Юрий Бездудный обсудили сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе.

«На данный момент окружная больница обеспечена медицинским персоналом и готова в случае необходимости к приему пациентов, в магазинах есть все необходимые продовольственные товары и товары первой необходимости. Профильному ведомству поручено вести мониторинг наличия противовирусных препаратов в аптеках города и сельских населенных пунктах НАО», — сказала Римма Галушина.

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