Source: Russia Federal Space

#ЦПК#9 мая#День Победы06.05.2020 12:03

Сергей Рыжиков: «…чувство благодарности и память о тех, кто сложил свои головы и в то время жил…»

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Центр подготовки космонавтов представляет серию рассказов о родственниках космонавтов, принимавших участие в событиях 1941-1945 годов. Сегодня мы будем говорить о мужественных и отважных участниках Великой Отечественной войны, благодаря которым мир избавлен от фашизма, и мы имеем возможность видеть мирное небо над нашими домами и строить планы на будущее.

Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, отработавший в космосе 173 суток, до космической деятельности служил военным летчиком. О событиях военных лет рассказывает поэтапно, в телефонной трубке иногда затихает голос, и подвисают секунды молчания.

«Все мои деды и прадеды были вовлечены в события, связанные с Великой Отечественной войной. Все старались избегать этих разговоров… Это были тяжелые воспоминания», — пояснил Сергей Николаевич. — Рассказы моих дедов и прадедов не просто повлияли на мои жизненные убеждения, они сформировали их в дополнение с книгами, фильмами, играми во дворе, на которых мы выросли в свое время«.

В разговоре о войне Сергей Рыжиков сразу вспомнил дедушку по отцу Василия Сергеевича, который прослужил недолго, так как был комиссован после ранения. Призывался в одном эшелоне с Александром Матросовым, который был большим авторитетом для всего подразделения, — передал слова дедушки об известном герое войны Сергей Рыжиков. Дедушка космонавта по маме, Канков Иван Сергеевич, работал в колхозе руководителем полеводческой бригады в Оренбургской области. 15 ноября 1943 года призван в ряды Советской Армии, служил в звании младшего сержанта в бомбардировочном авиационном полку, был ранен. Награжден медалями за взятие Берлина, за освобождение Варшавы, за победу над Германией в ВОв, орденом отечественной войны 2-й степени. Его отец Сергей Семенович (прадед космонавта) служил в спецвойсках.

«Вернулся с тяжелым ранением позвоночника. После войны, в 1946 году, умер. А три его сына — братья моего дедушки — вообще не вернулись с войны», — закончил Сергей Николаевич.

Какие эмоции в День Победы испытывает летчик-космонавт Сергей Рыжиков? На этот вопрос он отвечает так:

«Чувство скорби. Да, это радость, конечно. Но прежде — скорбь. Такие жертвы… Самая страшная война в истории человечества. И чувство благодарности и память о тех, кто сложил свои головы и в то время жил».

Сергей Рыжиков посвятил несколько слов еще одному прадедушке Сафронову Ивану Михайловичу, который служил в саперной роте и прошел всю войну. «Из всей роты только он и его товарищ остались в живых», — отметил летчик-космонавт.

Среди рассказов своих близких Сергей Рыжиков выделил яркое воспоминание бабушки, Рыжиковой (Сафоновой) Александры Андреевны, которая родилась в 1929 году. «Шестнадцатилетней девушкой она работала телефонисткой. И как раз в ночь с 8 на 9 мая дежурила. Рано утром получила сообщение о Победе. Сменилась и на радостях бежала в свою деревню несколько десятков километров сообщить эту новость своим односельчанам», — рассказал запомнившуюся ему историю космонавт. Сколько поколений помнят рассказы своих близких о войне, бережно хранят их память, передавая ее своим детям. О сохранении традиций в своей семье, воспоминаний о родственниках, переживших страшный военный период, повествует Сергей Рыжиков.

«Конечно, рассказываю своему сыну о предках, истории рода, об отечественных событиях. Мы обсуждаем вместе военные фильмы и книги, героев. Вместе участвовали в школьных постановках. Брал его с собой на наши военные парады, полковые мероприятия».

Космонавт — активный участник акции «Бессмертный полк», в том числе когда командировки в другие страны выпадают на 9 мая.

«В прошлом году мне посчастливилось, так уж случилось по плану подготовки, поехать в Германию в Европейский космический центр, и у нас было два дня до начала занятий, мы съездили в Берлин. — сообщил космонавт — с портретом своего дедушки дошел до Рейхстага». Сергей Рыжиков предположил, что из-за ранения под Кёнигсбергом его дедушка излечивал раны в Берлине и, «как понимаю, до Рейхстага он не дошел».

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в подготовку космонавтов и мероприятия, связанные с ней, внесены коррективы. В частности, командировка в Хьюстон Сергея Николаевича перенесена.

«Планировал 9 мая (в Хьюстоне. — Прим. ред.) принять участие в „Бессмертном полку“, тем более суббота, нерабочий день», — подытожил космонавт. — Не суждено, поэтому мысленно я вспомню всех, кого с нами нет. Конечно, надену форму. Это тоже дань памяти и уважения. И позвоню тем, кто жил в те годы, — знакомым бабушек и дедушек”.

Одна затронутая военными событиями семья и несколько покалеченных жизней — рассказ о событиях войны из уст летчика-космонавта Сергея Рыжикова.

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