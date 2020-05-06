С. Михайлов осмотрел Нерчинскую ЦРБ, где будет создан моностационар для борьбы с COVID-19

Source: Russia – Council of the Federation

Город Нерчинск стал одним из основных центров по борьбе с COVID-19 в Забайкальском крае, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе посетил центральную районную больницу (ЦРБ) города Нерчинска, на базе которой планируется развернуть моностационар инфекционного профиля для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

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«Нерчинск — один из основных центров по лечению коронавируса в Забайкальском крае. В настоящее время здесь идет масштабная работа по созданию нового отделения узкого профиля для борьбы с COVID-19», — отметил сенатор.

Сергей Михайлов уточнил, что в настоящее время в больнице имеется достаточный запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, установлены 38 точек доступа для аппаратов искусственной вентиляции легких, имеются наркозно-дыхательные аппараты и кислородные концентраты. При этом, считает сенатор, Нерчинской ЦБР необходимо приобрести кислородную станцию, рециркуляторы, оборудование для комплексного исследования внешнего дыхания. «Соответствующие заявки на получение дополнительного финансирования для закупки оборудования были направлены в министерство здравоохранения Забайкальского края».

Ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в Забайкалье Сергей Михайлов обсудил с министром здравоохранения Забайкальского края Анной Шангиной в ходе рабочей встречи.

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