Т. Кусайко: Званием «Город-герой» гордятся все поколения жителей Мурманска

Source: Russia – Council of the Federation

Исполнилось 35-лет со дня присвоения Мурманску звания «Город-герой».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области высказала убеждение, что звание «Город-герой» — предмет гордости всех поколений жителей Мурманска. Сенатор поздравила мурманчан с 35-летием со дня присвоения Мурманску высшей степени отличия.

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«Это звание напоминает каждому мурманчанину, какой ценой был завоеван мир», — подчеркнула парламентарий.

«Многие мурманчане помнят майские дни 1985 года, когда пришло долгожданное известие об этом решении. Воодушевление, радость и гордость переполняли сердца людей. С годами эти чувства стали неотъемлемой частью истории, настоящего и будущего в судьбе каждого мурманчанина», — сказала Татьяна Кусайко.

«Захватчики рассчитывали взять столицу Мурманской области за несколько дней, однако их планы были разрушены упорным сопротивлением защитников города. Воины Красной Армии и Северного флота насмерть стояли на мурманских рубежах и не пропустили врага к сердцу Кольского полуострова», — отметила сенатор.

По ее словам, звание «Город-герой» – награда, принадлежащая всем, кто сражался за столицу Кольского Заполярья на суше, на море и в воздухе, всем, кто трудился ради и во имя Победы, всем, кто в послевоенные годы возрождал город из пепла.

Звание «Город-герой» – награда, принадлежащая всем, кто сражался за столицу Кольского Заполярья

«Жители прифронтового Мурманска проявляли мужество, сопоставимое с героизмом солдат на передовой. Память о наших защитниках задает нынешним поколениям мурманчан высокую планку чести, которой мы должны быть достойны», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

6 мая 1985 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска трудящимися города, воинами Советской Армии и Военно-Морского флота в годы Великой Отечественной войны, городу Мурманску присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

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