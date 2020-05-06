Члены Общественной палаты и Общественного совета при Минспорте России обсудили проект Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 мая, в онлайн-формате состоялось совместное заседание Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации по теме: «Общественное обсуждение проекта Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года».

В заседании приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, председатель Общественного совета при Минспорте России, заведующая кафедрой теории и методики гимнастики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург Раиса Терёхина, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, а также ведущие эксперты спортивной отрасли, руководители федеральных и региональных органов власти, общественных и некоммерческих организаций.

Олег Матыцин поблагодарил коллег за активную работу по подготовке проекта Стратегии-2030: «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года – это основополагающий документ для построения нашей деятельности на ближайшие десять лет. Без взаимодействия с Общественной палатой, региональными органами исполнительной власти, спортивными федерациями, бизнес-сообществом, МГУ им. Ломоносова, фондом «Иннопрактика» и другими нашими партнёрами невозможно подготовить этот документ, который бы отражал реалии сегодняшнего дня».

Министр отметил, что на фоне последствий коронавирусной инфекции, затронувших сферу физической культуры и спорта, продлён срок разработки документа до 15 июля (ранее был срок до 15 мая – прим. ред.). «Это обусловлено тем, что финансовый механизм реализации Стратегии пока неясен. Минфин и Минэкономразвития не могут в настоящий момент согласовать ни план реализации, ни саму Стратегию, так как это во многом связано с финансовым обеспечением», – пояснил Министр.

Олег Матыцин подчеркнул: «Министерство спорта готово к диалогу и конструктивным замечаниям по проекту Стратегии-2030. Предложения, поступающие от профессионального сообщества, будут внимательно проанализированы. Уверен, мы представим Президенту и Правительству хорошо проработанный, сверенный и финансово обеспеченный документ для нашей деятельности на ближайшее десятилетие».

В настоящее время от спортивных федераций, региональных органов власти и экспертного сообщества получено более 360 предложений по доработке и дополнению Стратегии.

В июне-июле будет проведена балансировка проекта Стратегии и обеспечено её соответствие параметрам федерального бюджета на 2021-2023 годы. Проект Стратегии будет также корректироваться исходя из динамики спроса на физкультурно-спортивные услуги, общего состояния и перспектив рынков массового и профессионального спорта. Такой подход, основанный на конкретных экономических показателях, позволит обеспечить реалистичность и достижимость планируемых мероприятий.

Полная таблица учёта предложений общественности с мотивированным обоснованием Минспорта России будет размещена на официальном сайте до 15 июня.

Пресс-служба Минспорта России

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