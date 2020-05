Valsts prezidenta Egila Levita uzruna tiešsaistes studiju kursa “Mākslīgā intelekta elementi” atklāšanā

Source: President of Latvia in Latvian

[embedded content]

Labdien!

Es apsveicu kampaņas “Mākslīgā intelekta elementi” rīkotājus un mūsu somu partnerus!

Tas ir ļoti plašs un ambiciozs projekts – apmēram 20 tūkstošiem Latvijas cilvēku bez maksas dot priekšstatu par to, kas ir mākslīgais intelekts, lai vēlāk varētu to labāk izvērtēt.

Mākslīgais intelekts ir nākamā, iespējams, varbūt pat beidzamā tehnoloģijas pakāpe, ko cilvēces vēsturē mēs esam sasnieguši.

Taču mākslīgā intelekta pētniecībā un mākslīgā intelekta pielietojumā mēs atrodamies tikai sākumstadijā. Tādēļ ir ļoti svarīgi izprast to, kas ir mākslīgais intelekts, kā tas darbojas un kā tas ir pielietojams.

Ir nepieciešama kritiska pieeja, lai mēs varam izvērtēt, kādos gadījumos mākslīgais intelekts dod mums daudz labākus rezultātus – to, ko mēs vēlamies, un atšķirt no tā, kas mums būtu nevēlams. Tieši tādēļ ir jāiepazīstas ar to, kā mākslīgais intelekts darbojas.

Mēs zinām, ka ar mākslīgā intelekta palīdzību mēs varam, piemēram, uzlabot medicīnas aprūpi, mēs varam uzlabot dažādas tehnoloģijas un tehnikas tā, ka tās vairāk kalpo mūsu vajadzībām, mūsu interesēm.

Vienlaikus ir jāraugās arī uz to, kur mākslīgo intelektu nevajadzētu pielietot, kaut gan to varētu darīt. Šeit primāri mūsu priekšstati par to, kas ir cilvēks, kas ir humanitāte, kādas ir mūsu cilvēka tiesības, kas ir cilvēka brīvība, kā nodrošināt cilvēka gribas autonomiju.

Lai to atšķirtu, mums arī ir jābūt spējīgiem izprast, kā mākslīgais intelekts darbojas.

Tādēļ šis projekts ir tiešām vērtīgs, jo ar mūsu somu partneru līdzdalību Latvijā labāk tiks veidota šī izpratne.

Tad mēs varētu labāk un precīzāk pielietot mākslīgo intelektu, kur tas ir derīgi, jēdzīgi un vajadzīgi, un neļaut to darīt tur, kur tas varētu būt riskanti, kur tas ir pretrunā ar mūsu pamatvērtībām, izpratni par cilvēku. Tas ir mūsu visu interesēs!

Vēlreiz paldies par šo iniciatīvu, paldies par šo projektu un labu veiksmi!

MIL OSI