А. Кутепов: Необходимо срочно разработать механизмы компенсации выпадающих доходов регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий направил в Правительство ряд предложений регионов.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга считает, что необходимо срочно разработать механизмы компенсации выпадающих доходов регионов.

«В условиях ухудшающихся макроэкономических показателей, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации считаем необходимым безотлагательно рассмотреть механизмы, позволяющие регионам либо получить недополученный доход, либо получить полную компенсацию выпадающего дохода», — говорится в письме, направленном сенатором в Правительство РФ.

Парламентарий напомнил, что с 1 января 2019 года вступила в силу норма закона, в соответствии с которой движимое имущество, учитываемое на балансе как основные средства, исключено из объектов обложения налога на имущество организаций. Указанные изменения были обоснованы тем, что их принятие должно способствовать ускоренному обновлению основных фондов и создавать стимулы для развития промышленности.

Налог на имущество является региональным налогом и его сокращение привело к выпадению доходов из бюджетов субъектов, отметил Андрей Кутепов.

Компенсация выпадающих доходов субъектов Российской Федерации предполагалась за счет трех источников – установление норматива зачисления в бюджеты регионов акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов в размере 80 процентов, передача на федеральный уровень полномочий по обеспечению граждан лекарственными препаратами для лечения пяти редких (орфанных) заболеваний и увеличение объема субсидий из федерального бюджета на софинасирование расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.

Одновременно с этим предполагалась дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях частичной компенсации выпадающих доходов, которую должны были получить все субъекты Российской Федерации.

Андрей Кутепов сообщил, что Комитет СФ по экономической политике провел мониторинг реализации закона в части отмены налога на движимое имущество. «Мониторинг по данным 58 субъектов РФ показал, что в полном объеме компенсированы выпадающие доходы только в 9 из них. Это Белгородская, Ивановская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Челябинская область, Республика Татарстан, Республика Калмыкия. При этом регионы отмечают отсутствие гарантий полной компенсации в будущих периодах».

Мониторинг по данным 58 субъектов РФ показал, что в полном объеме компенсированы выпадающие доходы только в 9 из них

По словам парламентария, данные о полученных дотациях предоставили только 22 региона, остальные не указывают на ее получение. Одновременно с этим 14 регионов обозначают суммы компенсации менее 50 процентов сумм выпадающих доходов.

«Достижение заявленных целей отмены налога на движимое имущество и связь такой отмены с ростом инвестиций не прослеживается», — отметил сенатор. Кроме того, до настоящего времени существующие признаки разграничения движимых и недвижимых вещей размыты, что осложняет реализацию права организаций на заявленную законом льготу. Продолжаются споры об отнесении имущества к движимому или недвижимому, в том числе судебные.

Андрей Кутепов сообщил, что регионы предлагают несколько вариантов решений. Например, довести до 100 процентов норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Предлагается определить и закрепить законодательно норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ акцизов на табачные изделия, также определить постоянный и полный источник компенсации выпадающих доходов.

Как вариант предлагается ввести налогообложение движимого имущества, установив предельную ставку в отношении объектов движимого имущества −1,1 процент. Одновременно предусмотреть постепенный переход к полной ставке налогообложения, например, в 2021 году 0,5 процента, в 2022 году — 0,7 процента, в 2023 году — 0,9 процента, в 2024 году 1,1 процента. При этом движимое имущество, поставленное на учет с 1 января 2019 года освободить от налогообложения в первые 2 года (в 2021- 2022 году).

Указанные новации соответствуют целям обновления фондов и направлены на повышение производительности труда, увеличение прибавочной стоимости, улучшение финансовых результатов предприятия, в том числе прибыли, и как результат увеличение возможности применения стимулирующего механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, отметил сенатор.

Предлагается также ввести льготы по налогу на имущество для приоритетных отраслей с учётом принципа нуждаемости и обеспечения бюджетной эффективности и конкретизировать понятия «движимое» и «недвижимое» имущество в гражданском законодательстве.

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