А. Майоров: Сделан очередной шаг по реализации Послания Президента РФ в части организации здорового и качественного питания школьников

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, профильный Комитет СФ продолжит осуществление парламентского контроля за решением этой задачи.

Правительством Российский Федерации сделан очередной важный шаг по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию в части организации здорового и качественного питания школьников, отметил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

«Определён федеральный орган исполнительной власти, ответственный за обеспечение качественного и здорового питания детей, в том числе в школах», — рассказал сенатор.

Постановлением Правительства РФ внесены изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которые представляют ей полномочия по установлению требований к организации питания и качеству пищевых продуктов, включая нормы обеспечения питанием, направленные на сохранение и укрепление здоровья человека. Также Служба будет устанавливать нормы обеспечения питанием детей, обучающихся в образовательных организациях, в организациях отдыха и оздоровления детей.

Алексей Майоров напомнил, что по инициативе членов Совета Федерации, в том числе Председателя СФ Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга были внесены изменения в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которыми введена обязательная норма по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников младших классов. «Данное постановление Правительства России принято в рамках реализации положений закона», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что предстоит принять ещё ряд подзаконных актов, которые в полной мере обеспечат реализацию принятых норм. «Профильный Комитет СФ продолжит осуществление парламентского контроля за решением этой задачи».

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