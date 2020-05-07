Source: Russia – Council of the Federation

В регионе продолжается перепрофилирование медучреждений для лечения инфекционных больных, сообщил сенатор.

Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области сообщил, что Брянская область вышла на лидирующие позиции по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения. В числе лидеров также Москва и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

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По словам сенатора, Брянская область выделила 15 млн руб. из областного бюджета на перепрофилирование 19 медицинских учреждений для лечения коронавирусных больных. В регионе создан специальный резерв лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Так, запас лекарствами организован на два месяца, средствами индивидуальной защиты на месяц, на складах имеется 60 тысяч масок, рассказал сенатор.

Уже подготовлено более 1500 коек, из которых почти 1400 — с подведенным кислородом

Кроме того, продолжил парламентарий, в области проведена инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц и продолжается перепрофилирование медучреждений для лечения больных коронавирусом.

«У нас уже подготовлено более 1500 коек, из которых почти 1400 — с подведенным кислородом. 163 койки — с подключенными аппаратами ИВЛ. Тем самым мы значительно превысили норматив Минздрава по Брянской области. При необходимости число койко-мест может быть доведено до двух с половиной тысяч», — отметил Сергей Калашников.

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