В Калужской области с помощью прокуратуры установлена личность погибшего в годы Великой Отечественной войны летчика

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Людиновская городская прокуратура Калужской области в ходе проверки воинских захоронений установила, что в Сельском поселении село Букань в 2012 году в районе д. Котовичи поисковым отрядом были обнаружены и подняты обломки самолета «ЯК» с останками погибшего летчика.

Администрацией Сельского поселения мер к установлению личности погибшего летчика принято не было.

Людиновским городским прокурором по номерным агрегатам двигателя была достоверно установлена личность летчика – им оказался уроженец города Вольска Саратовской области Маслов Павел Владимирович, 1921 года рождения.

Также прокуратура приняла меры к розыску родственников погибшего. По полученным из Саратовской области архивным данным установлено, что младший лейтенант Маслов служил в 516 истребительном авиационном полку и 6 июля 1942 года выполнял боевой вылет, с которого не вернулся, погиб.

За проявленное мужество и героизм был награждён Орденом «Красной звезды».

Останки летчика были захоронены, однако до 2020 года администрацией мер по размещению таблички летчика на общей стеле погибших бойцов Великой Отечественной войны принято не было. В связи с этим прокуратура направила главе администрации Сельского поселения информацию.

В результате принятых мер прокурорского реагирования изготовлена табличка с фамилией погибшего летчика, которая размещена на общей стеле погибших бойцов Великой Отечественной войны.

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