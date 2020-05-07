В. Лакунин: Российские предприятия могут использовать нынешнюю ситуацию для наращивания экспорта своей продукции за рубеж

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил крупное машиностроительное предприятие в Ростовской области и провел совещание по вопросам поддержки отечественного производителя.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел рабочую встречу с руководством машиностроительного завода «Бонум». Сенатор побывал на действующей производственной площадке предприятия в г. Ростове-на-Дону и на строящемся объекте в г. Аксай Ростовской области.

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На примере этого предприятия участники встречи оценили эффективность форм федеральной и региональной поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, обсуждались планы развития предприятия и существующие инструменты государственного содействия инвестиционных проектов в Ростовской области.

Владимир Лакунин посетил крупное машиностроительное предприятие в Ростовской области

За 5 лет своего существования предприятие вошло в первую тройку российских производителей емкостно-наливной техники, став надежным партнером для крупнейших топливных, строительных, транспортных компаний России и стран СНГ. Качество продукции компании многократно подтверждалось на федеральных и региональных конкурсах, предприятие является обладателем сертификатов качества «Сделано на Дону» и «Сделано в России».

Мы переживаем непростые времена — сокращается общий пакет заказов. Но мы не останавливаем производственную деятельность, не сворачиваем инвестиционную программу. У нас большие планы развития

«В настоящее время, как и в целом российская экономика, мы переживаем непростые времена — сокращается общий пакет заказов. Но мы не останавливаем производственную деятельность, не сворачиваем инвестиционную программу. У нас большие планы развития, мы хотим совершенствовать свое производство, внедряя передовой международный опыт и используя самые современные технологии и оборудование», — рассказал директор предприятия Александр Михайленко.

Владимир Лакунин посетил крупное машиностроительное предприятие в Ростовской области

«Проводимая Губернатором Ростовской области Василиевм Голубевым ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области политика поддержки инвестиционных проектов в области производства направлена на поддержку таких предприятий. Считаю, что российские предприятия могут использовать сложившуюся экономическую ситуацию для наращивания зарубежного экспорта своей продукции. Со своей стороны готов приложить максимум усилий, чтобы оказывать проектам, осуществляем в донском регионе, максимальное содействие как на федеральном, так и на региональном уровне» — отметил Владимир Лакунин.

По итогам встречи были намечены шаги по разрешению возникающих у предприятия сложностей как в текущей производственной деятельности, так и в реализации перспективных планов.

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