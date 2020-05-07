В. Матвиенко поздравила с 75-летием Победы парламентариев из стран СНГ, других зарубежных государств и представителей международных парламентских организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Память о подвиге тех, кто самоотверженно сражался за судьбы будущих поколений, живет в наших сердцах, отметила Председатель Совета Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга от имени верхней палаты российского парламента и от себя лично направила поздравления с 75-летием Победы над нацизмом коллегам из стран Содружества Независимых Государств, руководителям ряда зарубежных парламентов и международных парламентских организаций.

Глава СФ направила поздравительные письма Председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой, Председателю Национального Собрания Республики Армения Арарату Мирзояну, Председателю Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталье Кочановой, Председателю Сената Парламента Республики Казахстан Маулену Ашимбаеву, Председателю Жогорку Кенеша Киргизской Республики Дастанбеку Джумабекову, Председателю Парламента Республики Молдова Зинаиде Гречаный, Председателю Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустаму Эмомали, Председателю Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедовой, Председателю Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиле Нарбаевой.

Обращаясь к главам парламентов стран СНГ, Председатель СФ подчеркнула, что 9 мая – священная дата в нашей общей истории, ставшая символом совместной борьбы против нацизма. И поэтому 2020 г. объявлен в Содружестве Годом Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

9 мая – священная дата в нашей общей истории, ставшая символом совместной борьбы против нацизма

В письме Председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрику Дамсу глава Совета Федерации отметила, что в эти памятные дни мы склоняем головы перед воинами–освободителями и тружениками тыла, благодаря которым живут современные поколения. «Советский Союз заплатил за Великую Победу жизнями 27 миллионов человек, другие европейские страны также понесли серьезные потери».

При этом Валентина Матвиенко с сожалением подчеркнула, что сегодня в ряде стран забываются уроки истории, появляются политические движения нацистской направленности, разворачиваются кампании по искажению исторической правды. «Это вызывает как возмущение и осуждение, так и тревогу за наше общее будущее».

Председатель Совета Федерации направила письма в адрес руководителей парламентов европейских стран, в том числе Председательствующему Палаты Народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Драгану Човичу, Председателю Парламента Греческой Республики Константиносу Тасуласу, Председателю Кнессета Государства Израиль Бени Ганцу, Председателю Народной Скупщины Республики Сербии Майе Гойкович, Председателю Сената Французской Республики Жерару Ларше, а также Председателю Народной Скупщины Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Неделько Чубриловичу.

В своих поздравлениях Валентина Матвиенко подчеркнула, что юбилей Победы – еще одна возможность всесторонне проанализировать итоги Второй мировой войны, осмыслить исторический опыт взаимодействия государств в борьбе с общим врагом.

Председатель СФ отметила, что Совет Федерации выступил с инициативой о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества.

«В наших непростых реалиях, очень важно не допустить не только возрождения старых страшных и бесчеловечных идей, но и зарождения новых, проявить солидарность и вместе противостоять новым глобальным вызовам».

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