В. Назаров: В Омской области продолжается активная работа над программой развития системы водоотведения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в Исилькульский муниципальный район Омской области.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области Виктор Назаров, НазаровВиктор Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области совместно с депутатом Государственной Думы Дмитрием Перминовым и депутатом Законодательного Собрания Омской области Степаном Бонковским посетили Исилькульский муниципальный район Омской области.

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В ходе рабочей поездки Виктор Назаров обсудил с главой Исилькульского муниципального района Александром Лямзиным ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития района. В частности, обсуждался вопрос участия района в программе по развитию системы водоотведения.

Виктор Назаров отметил, что программа по эффективному водоотведению является значимым проектом для Омской области. «В настоящее время ведется проектировочная работа, активно обсуждаются возможные варианты создания системы водоотведения. Планируется создать комплексный проект водоотведения, как в Исилькуле, так и во всем Исилькульском районе для дальнейшего участия в одной из федеральных программ. В Исилькульском районе будет организована пилотная реализация проекта, а в перспективе планируется по этой схеме, провести работы в ряде других муниципальных районов», — сообщил сенатор.

Он также отметил, что водоотведение является неотъемлемой частью решения множества проблем муниципального района, например таких, как частичное обрушение сооружений в связи с подтоплением.

«Программа нужна и важна для региона, она даст хороший экономический эффект», — подчеркнул Виктор Назаров.

Сенатор также посетил Исилькульскую Центральную районную больницу. В рамках оказания помощи медицинскому учреждению сенатор передал врачам медицинские приборы и принадлежности. Набор сформирован с учетом запросов конкретного медучреждения, его состав согласован с медицинским персоналом.

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