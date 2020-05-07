Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о мерах поддержки медицинских организаций Чечни.

Член Комитета по социальной политике представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики рассказал о мерах поддержки медицинских организаций Чечни.

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Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров КадыровРамзан АхматовичГлава Чеченской Республики продолжил реализацию программы поддержки Республиканской станции скорой помощи: четырём медучреждениям Чеченской Республики были переданы 10 реанимобилей класса «С».

«Современное оборудование машин позволяет проводить лечебные мероприятия скорой медицинской помощи силами реанимационной бригады, также оснащение машин позволяет осуществлять мониторинг состояния тяжёлых пациентов еще на догоспитальном этапе», — рассказал сенатор.

В прошлом месяце Республиканской скорой медицинской помощи были переданы 10 автомобилей класса «Б», приспособленных к функциям реанимации, оборудованных переносными и стационарными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, ЭКГ. Машины были закуплены на средства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Сенатор выразил признательность руководству Республики, а так же президенту Фонда Аймани Кадыровой за постоянную поддержку социальной сферы и области здравоохранения.

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